Популярная телеведущая поделилась радостным событием из ЗАГСа

17.04.2021 | 07:34

Телеведущая Ирада Зейналова поделилась с подписчиками радостной новостью.

В личном блоге журналистка опубликовала несколько кадров из Кутузовского загса. Как оказалось, в пятницу женился ее 24-летний сын Тимур Самолетов. На церемонии бракосочетания присутствовали только близкие родственники молодоженов.

Поздравить парня пришла и сестра Ирады Зейналовой Светлана. В личном блоге журналистка опубликовала трогательное поздравление. "Племяшка женился... А вроде бы еще вчера игрушки покупали (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметила она.

Для торжественного момента Тимур выбрал классический костюм черного цвета, который дополнил белой сорочкой и галстуком-бабочкой серого цвета. Невеста выбрала короткое платье из легкого тюля со стеклярусом, на ногах у нее красовались бежевые лодочки.

Подписчики пришли в восторг от новости о свадьбе сына Ирады Зейналовой. Они пожелали молодым долгих счастливых лет жизни, счастья и полного взаимопонимания. "Парень похож на свою мать! Счастья Молодым! Невеста просто блеск", "В добрый путь!", "Такие искренние", "Очень красивая пара! Счастья и любви молодым на долгие годы", "Совет да любовь молодым!" – написали в комментариях.