«Надо заранее готовиться»: Талызина устроила все для «шага в вечность»

17.04.2021 | 09:54

Ваганьковское кладбище – одно из самых привилегированных в Москве. Получить место здесь можно в двух случаях – если есть особые заслуги перед обществом и государством или если имеется родственное захоронение. Актриса театра и кино Валентина Талызина обладает и одним, и другим.

Ваганьковское кладбище появилось на карте Москвы в 1771 году и было изначально предназначено для захоронения простолюдинов, скончавшихся от бушевавшей в те времена чумы. Для умерших от болезни выделялось 20 особых загородных участков, среди которых был и Ваганьковский погост – в черте поселения государевых псарей.

За 250 лет существования здесь похоронили более 500 тысяч москвичей. Но сегодня это сделать очень сложно. Как пишет пресса, стоимость участка на закрытом Ваганьковском кладбище "может сравняться по стоимости с однокомнатной или даже двухкомнатной квартирой в Москве", потому что попасть на него практически невозможно.

Однако актриса Валентина Талызина, знакомая всем по фильмам "Ирония судьбы", "Уроки французского", "Гостья из будущего" и многим другим, когда хоронила мать, смогла, видимо, оформить на себя еще один участок.

Мама актрисы – Анастасия Трифоновна Талызина – прожила 77 лет и скончалась в январе 1991 года. Похоронили ее на одной из центральный аллей – сразу за колумбарием. По соседству покоятся музыкант Игорь Тальков и футболист Лев Яшин – они тоже ушли из жизни в самом начале 90-х годов прошлого столетия.

Валентине Илларионовне удалось получить большой участок под две могилы. Сегодня они объединены общим гранитным надгробием и белым крестом. На одной плите выбиты имя и даты жизни матери актриса, а вторая, дай бог, как можно дольше будет оставаться пустой и безымянной.

Это захоронение, как говорят работники кладбища, в любое время года поддерживается в идеальном порядке и чистоте. Здесь продумано все – от фикуса в горшке до крошечного скорбящего мраморного ангела в углу.

"Могилу посещаю регулярно, – признавалась в интервью "Экспресс газете" Талызина. – Видели, какой красивый памятник ей поставила? Сама разработала макет. Некоторые нагромоздят всякого, а у меня лаконично получилось".

"Простите, а для кого?" - задали актрисе провокационный вопрос журналисты по поводу свободного места рядом с усопшей матерью. "А сами-то как думаете? К шагу в вечность надо заранее готовиться", – ответила 86-летняя звезда театра и кино.

Вообще же готовить для себя могилы при жизни – явление среди артистов обычное. Они не хотят никого обременять и все улаживают сами. Например, актер Леонид Куравлев на памятнике жене на Троекуровском кладбище уже выбил и свое имя – актуальные даты жизни, понятно, добавятся позже...