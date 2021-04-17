Испуганный звукорежиссер слил в Интернет необработанный голос Аллы Пугачевой

17.04.2021 | 08:51

15 апреля народная артистка СССР Алла Пугачева отметила 72-летие. Официально она уже не поет, но на днях этот факт опровергли.

Алла Пугачева неоднократно объявляла об окончании сольной карьеры. Но несмотря ни на что, она продолжала разъезжать по гастролям и выступать. Ее энергия в 72 года поражает фанатов – откуда у женщины берутся такие силы. Ведь Примадонна растит семилетних двойняшек Лизу и Гарри, рожденных от юмориста Максима Галкина. А со своим мощным голосом она и сегодня даст фору любому современному исполнителю.

Это в очередной раз стало ясно после появившейся на днях в Сети видеозаписи, на которой представлена звуковая дорожка с необработанным голосом Аллы Пугачевой. Видео выложил звукорежиссер Аллы Пугачевой – Андрей Лопатин. На кадрах он показал еще не обработанную песню "Голубка". Голос Примадонны звучал мощно и мелодично.

Стоит отметить, что за десятилетия карьеры вокруг Примадонны ходило немало слухов, в том числе и о ее живых выступлениях. Некоторые считали, что Пугачева всегда пела под фонограмму. Ведь сил на ее песни требовалось немало. Другие же были уверены, что звезда такого уровня никогда не будет дурачить своих поклонников и выкладывается на всю катушку. Опубликованная запись стала тому очередным подтверждением – даже без студийной обработки голос Примадонны поражает своей величественностью.

"Ничего себе! Никогда не слышал Аллу не в сведенном варианте!"; "Как живо, ярко и мощно!" – написали фанаты.

Лопатин рассказал, что сначала боялся выкладывать сырую версию материала в Сеть. Как к этому отнесется Алла Пугачева? А вдруг проклянет! Но когда Примадонна увидела реакцию фанатов на публикацию, то обрадовалась.