Сетевое издание|18+|Пятница|16 апр 2021|15:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |

Полезное

Пенсионной системе предрекли провал

Печать

В России в 2012 году была принята Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы. Однако эксперты назвали ее несостоятельной.

Специалисты Высшей школы экономики (ВШЭ) считают, что многие россияне в будущем рискуют не получить пенсию из-за возрастающих требований. Пенсионеры могут просто не выполнить все условия, которые нужны для получения этой социальной выплаты.

На недавно состоявшейся Апрельской конференции ВШЭ специалисты признали, что при таком положении дел пенсионная система в России может и вовсе провалиться. Все дело в том, что Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы может не реализоваться к 2030 году.

Коэффициент замещения пенсии должен был составлять до 40% утраченного пенсионером дохода, а средняя сумма — до трех прожиточных минимумов. Но эксперты утверждают, что сегодня эти показатели ниже, чем до 2012 года.

Из этого эксперты ВШЭ сделали вывод, что правительство страны через десять лет не сможет достигнуть тех целей, которые были заявлены в Стратегии. Ведь в последние восемь лет развитие пенсионной системы только частично шло в соответствии с принято стратегией. А многие решения и вовсе противоречили ей, пишет "Коммерсант".

По мнению экспертов, после увеличения пенсионного возраста в России, государство не будет предпринимать меры повышения финансовой устойчивости системы.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Очередной прорыв и победа?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ведь в последние восемь лет развитие пенсионной системы только частично шло в соответствии с принято стратегией. А многие решения и вовсе противоречили ей, пишет "Коммерсант".
penzainform.ru писал(a):
По мнению экспертов, после увеличения пенсионного возраста в России, государство не будет предпринимать меры повышения финансовой устойчивости системы.
Вот как Вас по политкорректней назвать? Даже мата не хватит.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте