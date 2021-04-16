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Названы условия, как получить выплаты на ребенка при «нулевом доходе»

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С 1 апреля 2021 года изменился порядок начисления выплат на детей от 3 до 7 лет. Важную роль при определении нуждающихся в помощи от государства стало играть «правило нулевого дохода».

В пресс-службе соцзащиты сообщили, что для назначения выплаты должно быть поступление средств хотя бы по одной из категорий у одного из родителей:

- доход от трудовой или творческой деятельности (заработная плата, авторские гонорары;

- выплаты по гражданско-правовым договорам);

- доходы от предпринимательской деятельности, включая доходы самозанятых;

- пенсии;

- стипендии.

Если у заявителя или другого взрослого члена семьи на протяжении всего года не было поступления средств, то есть он заявляет о «нулевом доходе», пособие будет назначено только в случае, если причина для «нулевого дохода» — объективная.

В соцзащите перечислили, при каких условиях заявитель может обойти «правило нулевого дохода». При уходе за детьми, в случае если это один из родителей в многодетной семье (т.е. у одного из родителей в многодетной семье на протяжении всех 12 месяцев может быть нулевой доход, а у второго родителя должны быть поступления от трудовой, предпринимательской, творческой деятельности или пенсии, стипендия), при уходе за ребенком, если речь идет о единственном родителе (т.е. у ребенка официально есть только один родитель, второй родитель умер, не указан в свидетельстве о рождении или пропал без вести).

Исключениями являются и следующие случаи:

- уход за ребенком до достижения им возраста трех лет;

- уход за гражданином с инвалидностью или пожилым человеком старше 80 лет;

- обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет;

- срочная служба в армии и 3-месячный период после демобилизации;

- прохождение лечения длительностью от 3 месяцев и более;

- безработица (необходимо подтверждение официальной регистрации в качестве безработного в центре занятости, учитывается до 6 месяцев нахождения в таком статусе);

- отбывание наказания и 3-месячный период после освобождения из мест лишения свободы.

Однако если суммарно у родителей отсутствовал доход по объективной причине на протяжении не более 10 месяцев из 12, то пособие будет назначено, несмотря на «нулевой доход».

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