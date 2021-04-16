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Лидия Федосеева-Шукшина решила отстоять свою поруганную честь

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Лидия Федосеева-Шукшина решила нанести ответный удар наследнику своего мужа. Артистка хочет наказать Бари Алибасова-младшего рублем.

Знаменитость решила судиться с сыном продюсера за публичные оскорбления. Она сообщила, что мужчина называл ее сумасшедшей старухой, овощем и прочими обидными словами.

Лидия Федосеева-Шукшина отметила, что извинения наследника Бари Алибасова ей не нужны. Звезда театра и кино призналась, что долго думала, прежде чем принять суровое решение. Она решила наказать его побольнее. За поруганную честь актриса намерена отсудить миллион рублей.

Адвокат артистки Юлия Вербицкая-Линник рассказала, что уже отправила претензию Бари Алибасову-младшему. Юрист отметила, что сумму, которую выплатит за свои слова сын продюсера группы "На-На", Лидия Федосеева-Шукшина направит на благотворительность.

Как писали "Дни.ру", ранее Бари Алибасову сделали операцию на ноге. После выписки сын забрал его к себе в Калининград. Он поселил родителя со своей матерью Еленой Уронич. Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной считает это коварным планом сына шоумена. Мол, мужчина специально подсунул соперницу для артистки. По мнению юриста, здоровье отца Бари не заботит.

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Источник — dni.ru
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