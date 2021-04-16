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Ее бы не узнали: шоумен описал внешность Анастасии Заворотнюк

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Рустам Солнцев высказался о том, как сейчас выглядит Анастасия Заворотнюк. Он сравнил актрису с покойной Жанной Фриске.

Шоумен считает, что рак мог изменить знаменитость до неузнаваемости. Артистка уже пару лет не выходит в свет.

Рустам Солнцев полагает, что коварный недуг отразился на внешности Анастасии Заворотнюк. По мнению экс-участника телестройки, актриса теперь может быть похожа на Жанну Фриске во время ее болезни. Шоумен убежден, что если бы знаменитость вышла на люди, ее бы не узнали.

В своем ютуб-канале блогер заверил, что все желают, чтобы Анастасия Заворотнюк как можно быстрее выздоровела."Я думаю, что Настя без волос, с очень большим лицом", – высказался Рустам Солнцев. Он уверен, что звезда утратила свою красоту. Кроме того, шоумен полагает, что актриса может никого не узнавать из-за частичной потери памяти.

Напомним, о раке мозга у Анастасии Заворотнюк стало известно два года назад. Близкие артистки не говорят про ее заболевание и не рассказывают о том, как себя чувствует звезда кино. Правда, наследница звезды Анна иногда выходит на связь с фанатами матери, но деталей о ее болезни не раскрывает.

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Источник — dni.ru
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