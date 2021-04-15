«Вымогательство чистой воды»: на Максакову подали в суд дети

15.04.2021 | 18:14

На Марию Максакову подали в суд родственники. Артистка раздавлена.

В последнее время Марии Максаковой не везет. Ее жизнь превратилась в сущий ад, хотя изначально семья была дружна и счастлива.

Сначала у нее разладились отношения с матерью. Актриса отвернулась от нее. Теперь еще и дети устроили скандал. Сын и дочь Марии – Илья и Людмила Максаковы-Игенбергс – подали на нее в суд. Они требуют отдать им недвижимость на Краснопресненской набережной, которую в свое время ей подписал отец.

Элитное жилье площадью более двухсот пятидесяти квадратных метров стоят около 200 миллионов рублей. Как пишет Starhit, наследники певицы находятся под влиянием ее бывшего мужа, Владимира Тюрина. Ранее он уже угрожал, что будет мешать Максаковой во всех делах.

"Это вымогательство чистой воды", – рассказала убитая горем оперная певица.

Максакова раздавлена горем. Она пожаловалась, что бывший муж всегда ссорит ее с детьми. Отпрыски не хотят видеть мать и не общаются с ней.

Ранее в день рождения дочери певица отправила ей стихотворение с поздравлением. Но дочь просто проигнорировала сообщение. Мария Максакова надеется, что ей удастся вернуть расположение своих детей. Сейчас с ней в Киеве живет только младший сын Иван.