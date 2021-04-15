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Ветеранам труда готовятся вернуть уже забытые льготы

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"Людям, которые всю жизнь отдали Родине, сегодня выплачивают всего лишь сотни рублей компенсации, на которые мало что можно купить, ставят проблему авторы инициативы. А сами ветераны какой помощи ждут от государства?" - возмутился кандидат экономических наук, ветеран труда Анатолий Водолазский в интервью изданию "Аргументы и факты".

По всей стране звучат десятки, а может, и сотни тысяч голосов пенсионеров, которые в один момент лишились льгот.

В 1996 году был принят закон, дающий награжденным медалью "Ветеран труда" право получить 50% скидку по оплате коммунальных услуг, бесплатный проезд на общественном транспорте и льготы по оплате за телефон.

Однако в 2004 году эти льготы были "частично отменены, а частично монетизированы", в результате чего, например, вместо 50% скидки на оплату ЖКХ люди стали получать несколько сотен рублей компенсации.

По мнению ряда депутатов Госдумы, подобный размен оказался невыгоден для пожилых людей. "Эти перемены самым отрицательным образом сказались на положении свыше 9 миллионов россиян, награжденных медалью "Ветеран труда", – отметил Сергей Миронов.

Инициативная группа парламентариев внесла новый закон на рассмотрение в Госдуму. Это законопроект № 1135113-7 "О внесении изменения в статью 22 Федерального закона "О ветеранах" в части предоставления дополнительных мер социальной защиты ветеранов труда". Его планируют рассмотреть в июне 2021 года.

Документ предполагает восстановление льготы на 50-процентную скидку на оплату коммунальных услуг, на возвращение компенсаций за проезд в общественном транспорте и за пользование телефонной связью – теперь уже мобильной.

"Мы убеждены, что такое решение не только позволит восстановить справедливость в отношении миллионов наших сограждан, добросовестно трудившихся всю свою жизнь, но и станет для них серьезным подспорьем в нынешней сложной ситуации", – заключил Сергей Миронов.

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