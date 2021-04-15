В семье звезды «Иванушек International» ожидается пополнение

15.04.2021 | 08:05

Летом в семье Кирилла Андреева из группы "Иванушки International" произойдет важное событие.

Музыкант станет дедушкой. У его сына, Кирилла Андреева-младшего с супругой родится ребенок. Наследник певца мечтает о крепкой и дружной семье. Пример он всегда брал со своих родителей.

Поклонники и друзья поздравляют отпрыска знаменитости с предстоящим радостным событием. Жена молодого человека Аделина опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото, на котором предстала с большим животом и со своим любимым супругом.

Девушка трогательно обратилась к будущему ребенку и написала, что они его очень ждут. В свою очередь поклонники группы "Иванушки International" порадовались за молодую пару и будущего звездного деда.

Также ходят слухи, что молодые супруги ждут девочку. Фолловеры пожелали паре счастья, любви, здоровья и всего самого светлого и доброго. Они отметили, что Кирилл Андреев с супругой являют собой пример идеальной семьи, любви и верности.

К слову, сын Кирилла Андреева не только сыграл свадьбу с возлюбленной, но и узаконил отношения с избранницей перед Богом, венчавшись.