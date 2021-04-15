В 2021 году Жанну Фриске могли бы спасти

15.04.2021 | 12:55

Британские учёные нашли способ заблаговременно выявить формирующуюся глиобластому у человека. Эта злокачественная опухоль стала причиной смерти российской певицы Жанны Фриске, которая умерла в 2015 году.

Специалисты провели исследование и выяснили, что в мозге есть точки скопления особых клеток, которые помогут указать на области формирования опухолей.

Нейробиологи опубликовали результаты своих исследований в известном журнале Neuro-Oncology Advances. Там же учёные пояснили, что "глиомы более низкой степени злокачественности могут оставаться безболезненными в течение многих лет, прежде чем разовьются злокачественные новообразования", сообщает телеканал "Царьград".

"Клетки глиомы в горячих точках PpIX были мутантами по IDH1 и экспрессировали нестин, что позволяет предположить, что они приобрели стволовые свойства", - указано в исследовании.

Правда специалисты пока не нашли причины, лежащие в основе злокачественного прогрессирования. Они по-прежнему остаются неясными для науки.