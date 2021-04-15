Три месяца за год: повышение пенсионного возраста должны замедлить или отменить

15.04.2021 | 07:25

Чем ближе выборы в Государственную Думу РФ, тем чаще появляется информация связанная с последней пенсионной реформой. Повышение возраста выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, а для женщин до 60 лет, серьезно сказалось на настроениях россиян.

И хотя повышение будет постепенным, ничего кроме отторжения у общества оно не вызывает. Многие эксперты предсказывают, что ближе к сентябрю возможны корректировки в сроках выхода на пенсию для граждан РФ.

В среду, 14 апреля, Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила замедлить повышение пенсионного возраста для всех категорий граждан до трех месяцев за один календарный год, сообщает ТАСС.

"Руководству ФНПР, общероссийским (межрегиональным) профсоюзам при проведении переговоров с правительством Российской Федерации настаивать на необходимости совершенствования социально-экономической политики Российской Федерации с включением в нее следующих мероприятий: замедление повышения пенсионного возраста для всех категорий граждан до трех месяцев за один календарный год", - указано в проекте постановления Генерального совета ФНПР.

А неделей ранее в Госдуму был внесен законопроект "О признании утратившим силу Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" и о внесении изменений в Федеральный закон "О страховых пенсиях" в части снижения нормативного пенсионного возраста и запрета на его повышение до 1 января 2035 года".

Часть депутатов рассчитывают вернуть прежний возраст выхода на пенсию, предлагая это сделать уже с 1 июля 2021 года.