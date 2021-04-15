Сетевое издание|18+|Четверг|15 апр 2021|08:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |

Полезное

Три месяца за год: повышение пенсионного возраста должны замедлить или отменить

Печать

Чем ближе выборы в Государственную Думу РФ, тем чаще появляется информация связанная с последней пенсионной реформой. Повышение возраста выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, а для женщин до 60 лет, серьезно сказалось на настроениях россиян.

И хотя повышение будет постепенным, ничего кроме отторжения у общества оно не вызывает. Многие эксперты предсказывают, что ближе к сентябрю возможны корректировки в сроках выхода на пенсию для граждан РФ.

В среду, 14 апреля, Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила замедлить повышение пенсионного возраста для всех категорий граждан до трех месяцев за один календарный год, сообщает ТАСС.

"Руководству ФНПР, общероссийским (межрегиональным) профсоюзам при проведении переговоров с правительством Российской Федерации настаивать на необходимости совершенствования социально-экономической политики Российской Федерации с включением в нее следующих мероприятий: замедление повышения пенсионного возраста для всех категорий граждан до трех месяцев за один календарный год", - указано в проекте постановления Генерального совета ФНПР.

А неделей ранее в Госдуму был внесен законопроект "О признании утратившим силу Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" и о внесении изменений в Федеральный закон "О страховых пенсиях" в части снижения нормативного пенсионного возраста и запрета на его повышение до 1 января 2035 года".

Часть депутатов рассчитывают вернуть прежний возраст выхода на пенсию, предлагая это сделать уже с 1 июля 2021 года.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Гость||

Какие к чёрту корректировки..... ОТМЕНИТЬ и все дела!!!!!

Гость||

Рейтинги ЕР и Солнцеликого достигли небывалых вершин.

Гость||

Подняли в одночасье, а опускать надо оказывается постепенно, дабы от эйфории не было массовых инфарктов. Гробовщики не будут успевать пропустить наплыв всех желающих попасть в Рай.)))

Гость||

Гость писал(a):

Рейтинги ЕР и Солнцеликого достигли небывалых вершин.
Сегодня искал рейтинг. Оторвал плинтус и там его нет.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте