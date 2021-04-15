Стресс загнал Брэда Питта в инвалидное кресло

15.04.2021 | 17:45

Поклонники Брэда Питта не на шутку испугались за здоровье актера. В Сети появились шокирующие снимки звезды Голливуда.

Фото артиста в инвалидном кресле были сделаны, когда Брэда Питта вывозили из больницы. Что именно случилось с актером, пока неизвестно.

По имеющимся данным, Брэд Питт был в стоматологической клинике. Судя по кадрам, сделанным папарацци, артист себя плохо чувствовал. Он прятал лицо за медицинской маской и очками, а на голову накинул капюшон.

Примечательно, что совсем недавно неприятность приключилась и с дочерью знаменитости Шайло. Репортеры сняли ее на костылях, когда она с Анджелиной Джоли и сестрой Захарой собиралась сесть в самолет. Как писали "Дни.ру", наследница Брэда Питта в 2020 году уже ходила с помощью костылей. Девочке делали операцию на бедре.

Напомним, бракоразводный процесс звезд Голливуда длится уже пять лет. За эти годы актеры уже истратили на судебные тяжбы по миллиону долларов. Брэд Питт и его экс-супруга еще не пришли к общему мнению насчет того, как делить гигантское состояние и воспитывать пятерых несовершеннолетних детей из шести.

Артист считает, что бывшая возлюбленная нарочно старается разлучить его с отпрысками, а данные о ходе процесса сливается в СМИ специально, чтобы повлиять на решение суда.