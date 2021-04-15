Сетевое издание|18+|Четверг|15 апр 2021|18:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |

Полезное

Стресс загнал Брэда Питта в инвалидное кресло

Печать

Поклонники Брэда Питта не на шутку испугались за здоровье актера. В Сети появились шокирующие снимки звезды Голливуда.

Фото артиста в инвалидном кресле были сделаны, когда Брэда Питта вывозили из больницы. Что именно случилось с актером, пока неизвестно.

По имеющимся данным, Брэд Питт был в стоматологической клинике. Судя по кадрам, сделанным папарацци, артист себя плохо чувствовал. Он прятал лицо за медицинской маской и очками, а на голову накинул капюшон.

Примечательно, что совсем недавно неприятность приключилась и с дочерью знаменитости Шайло. Репортеры сняли ее на костылях, когда она с Анджелиной Джоли и сестрой Захарой собиралась сесть в самолет. Как писали "Дни.ру", наследница Брэда Питта в 2020 году уже ходила с помощью костылей. Девочке делали операцию на бедре.

Напомним, бракоразводный процесс звезд Голливуда длится уже пять лет. За эти годы актеры уже истратили на судебные тяжбы по миллиону долларов. Брэд Питт и его экс-супруга еще не пришли к общему мнению насчет того, как делить гигантское состояние и воспитывать пятерых несовершеннолетних детей из шести.

Артист считает, что бывшая возлюбленная нарочно старается разлучить его с отпрысками, а данные о ходе процесса сливается в СМИ специально, чтобы повлиять на решение суда.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте