Российским дачникам напомнили о штрафах: за высадку картофеля до 500 рублей

15.04.2021 | 11:00

Юрист Алексей Петропольский в подробностях рассказал, какие штрафы для дачников действуют в 2021 году.

По словам эксперта, один из самых "популярных" способов нарваться на денежное взыскание – это развести костер и сжечь мусор на участке, который не оборудован для таких целей. В таком случае штрафы для дачников составят от двух до трех тысяч рублей.

Петропольский также напомнил, что нельзя закапывать неразлагаемые отходы. Если нарушителя поймают, то ему придется отдать от одной до двух тысяч рублей. Кроме того, запрещено вырубать деревья. Юрист предупредил, что наплевавшему на правила дачнику грозит не только штраф, но и реальный срок.

Россиян просят не доверять компаниям, которые предлагают увеличить площадь участка, другими словами – сделать "прирезку". В разговоре с агентством "Прайм" специалист отметил, что такая процедура фактически является самозахватом земель и преследуется по закону.

Еще одним частным нарушением является близкая посадка деревьев к забору. Юрист рассказал, что высокие деревья (15 метров и выше) не должны находиться ближе трех метров от забора, среднерослые (до 10 метров) – ближе двух метров. В противном случае дачников заставят их вырубить и оплатить штрафы.

В конце прошлого года среди дачников и садоводов прошел слух, что теперь запрещено вы­саживать свой семенной карто­фель. Отныне нужно закупать специально выведенный и вы­ращенный на специальных ба­зах посевной материал. В про­тивном случае грозит штраф до 500 рублей.

«Таково постановление Россельхознадзора: «Нарушение правил производства, заготов­ки, обработки, хранения, реа­лизации, транспортировки и использования семян сельско­хозяйственных растений влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 до 500 рублей; на должностных лиц — от 500 до 1000 рублей; на юри­дических лиц — от 5000 до 10000 рублей», — сообщила председате­ль регионального отделения Союза садоводов России Елена Храмцова. — Посадка своего семенного картофеля расцени­вается как нарушение правил производства семян растений. Но лишь в том случае, если вы высаживаете картофель для дальнейшей продажи на семена.

Соответственно, если вы са­жаете свой картофель, часть заготавливаете на будущий год и высаживаете его потом для личных нужд, все в порядке, за это вас не оштрафуют. А вот если вы будете потом продавать посадочный материал соседям, тогда уже рискуете заплатить штраф. На своем участке можно высаживать любой картофель. Но лишь для собственного потребления, а не для продажи!»