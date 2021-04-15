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Онкобольная Анастасия Заворотнюк лишается всего своего бизнеса

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Федеральная налоговая служба закрывает весь бизнес Анастасии Заворотнюк, сообщает telegram-канал Mash.

Сотрудники ФНС взялись за "Азарт-Продакшн", созданный для съёмок телепередач и прочих телевизионных шоу. Компания, которая была передана дочери актрисы, перестала действовать, когда Заворотнюк старшая отошла от дел из-за тяжелой болезни.

Теперь компания будет закрыта из-за нулевой прибыли. Также уже ликвидируется ООО "Дар", которое должно было заниматься разработкой программного обеспечения. После того, как Анастасия серьезно заболела, организацию оформили на некоего Руслана Дорогобеда.

Сейчас основным добытчиком средств в семье является супруг актрисы, фигурист Петр Чернышев. Он много работает для того, чтобы обеспечить близких всем необходимым. Пользователи часто отмечают интересный факт: в отличие от многих, семья Заворотнюк никогда и ни у кого не просила помощи, все оплачивается исключительно своими силами.

В последние месяцы актриса находится дома, в Крекшино, вместе с родными. Заворотнюк уже долгое время борется с тяжелым недугом. В Сети называли ее диагноз глиобластома (рак мозга).

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