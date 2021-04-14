Виноваты люди: найдена причина инфляции в России

14.04.2021 | 09:43

По сравнению с прошлым годом рост инфляции в нашей стране стал еще больше, Этот показатель достиг почти 6 %.

Помимо общего роста инфляции с марта прошлого года стали больше и ежемесячные показатели роста цен на многие группы товаров и услуг. Вопреки более ранним прогнозам теперь финансовые эксперты прогнозируют и дальнейший рост инфляции.

По оценке ЦБ, основную роль здесь сыграло увеличение спроса покупателей, несмотря на высокое давление со стороны издержек. Это значит, что расходы российских предпринимателей растут и им приходится закладывать рост себестоимости товаров и услуг в розничные цены.

При этом у россиян есть возможность платить, поэтому они продолжают пользоваться подорожавшими услугами. Например, если говорить о туризме, то в условиях отсутствия конкуренции цены на отдых на российских курортах резко взлетели за последний год, но изголодавшиеся по отдыху граждане все равно готовы переплачивать, лишь бы съездить в давно откладывающийся отпуск.

Однако основная причина роста инфляции заключается в том, что стоимость таких важнейших сырьевых товаров, как нефть и металлы, демонстрирует исторический максимум и оценивается в долларах. За год российская валюта значительно подешевела, а значит, выросли и цены на товары. В первую очередь подорожало топливо, стройматериалы и бытовая техника. Слегка уравновесили рост инфляции сезонные продукты – огурцы и помидоры в начале весны несколько подешевели.

По предварительным прогнозам ЦБ, рост инфляции пока не остановится и вернется к своей норме примерно в 4 % лишь в первом полугодии 2022 года.