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У россиян заберут все документы, кроме паспорта

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Российские СМИ сообщили о планах Министерства цифрового развития заменить все существующие бумажные документы цифровыми. Для этого будет разработано отдельное приложение "Госдоки".

По данным источников, за создание программы отвечает группа во главе с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко. Она заменит, в частности, – ИНН, СНИЛС, водительские права и полис обязательного медицинского страхования.

Исключением станет лишь паспорт гражданина Российской Федерации, сообщает телеканал "Царьград" со ссылкой на источник издания "Ведомости".

Уже названы примерные сроки запуска нового приложения. Тестирование начнется в этом году, а к 2024-му планируется, что уже порядка 30 видов различных документов можно будет предъявлять при необходимости через "Госдоки".

Пока не ясно, будет ли данное приложение предустанавливаться на все продаваемые в России смартфоны и как быть тем гражданам, у которых нет возможности приобрести телефон.

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Гость||

А если хакнут? То Вас не существовало?

Гость||

Гость писал(а):

> А если хакнут? То Вас не существовало?

для этого оставят паспорт. Хотя в любом случае это движение в сторону цифрового рабства

Гость||

Хомут, седло и телевизор. Мозг должен отсутствовать.

Имя: Гость
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