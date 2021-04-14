У россиян заберут все документы, кроме паспорта

14.04.2021 | 16:12

Российские СМИ сообщили о планах Министерства цифрового развития заменить все существующие бумажные документы цифровыми. Для этого будет разработано отдельное приложение "Госдоки".

По данным источников, за создание программы отвечает группа во главе с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко. Она заменит, в частности, – ИНН, СНИЛС, водительские права и полис обязательного медицинского страхования.

Исключением станет лишь паспорт гражданина Российской Федерации, сообщает телеканал "Царьград" со ссылкой на источник издания "Ведомости".

Уже названы примерные сроки запуска нового приложения. Тестирование начнется в этом году, а к 2024-му планируется, что уже порядка 30 видов различных документов можно будет предъявлять при необходимости через "Госдоки".

Пока не ясно, будет ли данное приложение предустанавливаться на все продаваемые в России смартфоны и как быть тем гражданам, у которых нет возможности приобрести телефон.