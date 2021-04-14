Россиянам нравится: Михаил Мишустин заявил о выплатах на детей

14.04.2021 | 07:02

Во вторник, 13 апреля, премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения президентом России Владимиром Путиным координационного центра правительства России, заявил о беспрецедентной поддержке семей с детьми.

По словам главы Правительства РФ, российские власти за год выделили на выплаты гражданам имеющим детей уже более 650 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Мишустин напомнил, что в мае прошлого года государство решило оказать поддержку россиянам. В самый разгар пандемии коронавирусной инфекции было принято решение помочь деньгами семьям с детьми.

По словам главы кабмина, при реализации этого решения возникали определенные сложности. "Сейчас выплаты на детей в возрасте от нуля до трех лет и от трех до семи лет не требуют заполнения заявлений, а сами выплаты происходят автоматически: родители получают средства на карточки. Уже выплачено более 650 млрд рублей", - сообщил Мишустин.

Премьер-министр отметил, что это был "важный и сложный проект". Граждане РФ впервые смогли оформить подобные выплаты через Интернет, без справок и посещения государственных служб и ведомств.

"Из-за востребованности этой меры портал государственных услуг не выдержал, - напомнил премьер. - Беспрецедентная была нагрузка. В пике нагрузка составляла 13,5 тыс. обращений в минуту".

Мишустин подчеркнул, что для реализации проекта на одной площадке осуществляло деятельность сразу несколько ведомств, а меры технического характера помогли исправить проблему. "И за сутки эту ситуацию выправили. Все желающие смогли подать заявление и получить, соответственно, необходимую поддержку", - резюмировал премьер-министр.

По словам главы кабмина, согласно опросам, россиянам нравится такой формат работы.