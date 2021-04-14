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Россиян предупредили о возможном росте ставок по уже выданным кредитам на жилье

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Ставки по ипотеке могут быть повышены без согласия заемщиков при изменении ключевой ставки Центробанком.

О скрытой угрозе для россиян, купивших недвижимость в ипотеку, предупредила консультант по финансовой грамотности и преподаватель ВШЭ Мария Абрамовская. По словам эксперта, возможность повышения ставки по уже выданной ипотеке обычно предусмотрена кредитным договором, который подписывает заемщик.

При этом в большинстве стандартных договоров существует пункт, согласно которому банк-кредитор может в одностороннем порядке увеличить ставку по ипотеке при условии роста ключевой ставки.

При этом банк, разумеется, обязан уведомить своего клиента о повышении ставки. Однако, если ЦБ поднимет ключевую ставку, финансовая организация, выдавшая ипотеку, имеет полное право последовать его примеру, и клиент никак не сможет повлиять на данную ситуацию. Надо понимать, что ежемесячный платеж клиента в этом случае может существенно увеличиться.

Финансовый консультант добавила, что вообще недвижимость в России сейчас стоит дорого, поэтому регулярные платежи заемщиков в любом случае получаются очень большими. И даже в таких условиях, покупать недвижимость лучше сейчас, потому что в обозримом будущем цены на жилье в нашей стране снижаться не будут – об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на ИА Regnum. При этом не стоит соблазняться на низкие ставки по ипотеке, так как в будущем они могут вырасти.

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Источник — dni.ru
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Гость||

Есть письменный договор ! Как можно изменить то,что прописано в договоре? Нарушение законности ,нарушение прав заёмщика! Это уже называется беспределом!

Гость||

Наконец-то. 2,7 превращается, превращается в... 27!

Имя: Гость
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