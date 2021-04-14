Повышение коснется не всех: озвучены планы Правительства по пенсиям на 2022 год

14.04.2021 | 06:44

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказал о том, на что могут рассчитывать пенсионеры в следующем году.

По словам премьера, в 2022 году страховые пенсии в России будут повышены еще на одну тысячу рублей, а значит в среднем пенсионеры будут получать по 17 444 рубля в месяц, сообщает портал PensNews.

Мишустин заявил, что грядущая индексация коснется лишь неработающих пенсионеров. Она составит 6,3%. По трудящимся пожилым гражданам России пока решения Правительства и Владимира Путина нет.

Изменятся в 2022 году и выплаты инвалидам и ветеранам боевых действий. С мая 2022 года они станут получать повышенные пособия. За основу для расчета будет принят индекс потребительских цен 2021 года.

Премьер-министр подчеркнул, что перед Правительством РФ стоит грандиозная задача. Необходимо к 2023 году поднять среднюю пенсию в стране до 19,3 тысяч рублей.