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«Гадко»: Козловский бросил жену с грудным ребенком ради другой

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Данила Козловский стал новым гостем ютуб-шоу "А поговорить?". Артист рассказал, почему расстался с Ольгой Зуевой.

В прошлом году актер впервые стал отцом. Избранница родила ему дочь, которую назвали Ода Валентина. Девочка появилась на свет в Нью-Йорке, где до сих пор живет вместе с мамой.

Вскоре после рождения малышки Данила Козловский вернулся в Москву, чтобы приступить к работе над фильмом "Чернобыль". Одну из ролей в картине исполнила Оксана Акиньшина. По слухам, именно ради нее актер и бросил мать своего ребенка.

Артист долгое время не комментировал личную жизнь, но в беседе с Ириной Шихман раскрыл карты. По словам Данилы Козловского, они с Ольгой Зуевой все-таки расстались. "Правильно сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, она этого не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко", – отметил артист.

Звезда не стала раскрывать причины разлада в семье. Данила Козловский добавил, что это их личное дело, их жизнь. Впрочем, возможно, публично повинившись перед матерью своей дочери актер косвенно подтвердил слухи о романе с Оксаной Акиньшиной.

Стоит отметить, что накануне папарацци удалось заснять влюбленных вместе. Пара вместе уехала с премьеры фильма "Чернобыль". После показа картины съемочная группа отправилась в бар, чтобы отметить успех. Из заведения Акиньшина и Козловский ушли вместе. Судя по фото, которые оказались в распоряжении Super.ru, артисты мило дурачились, обнимались, а затем сели в одну машину на заднее сиденье и укатили в неизвестном направлении.

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Источник — dni.ru
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