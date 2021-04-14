Джанабаеву и Меладзе поздравляют с рождением ребенка

14.04.2021 | 15:41

Пара тщательно оберегает свою жизнь от повышенного внимания СМИ. Однако кое-что утаить получается не всегда.

Пару недель назад в своем "Инстаграм" Альбина Джанабаева поделилась радостной новостью. Она рассказала, что находится в ожидании малыша. Подписчики дивы были вне себя от счастья и мечтали узнать подробности. Возлюбленные уже воспитывают двоих сыновей: семнадцатилетнего Костю и шестилетнего Луку. Супруги давно хотели третьего ребенка. Пару лет назад жена Валерия Меладзе признавалась, что желает еще раз окунуться во все прелести материнства.

Девятого апреля артист поздравил возлюбленную с днем рождения и пожелал ей быть с ним самой счастливой. Многие не одобрили формулировку исполнителя, подчеркнув, что он просто не оставил даме сердца выбора такими словами. Другие же присоединились с теплому проявлению чувств.

Теперь, кажется, у поклонников появился новый повод для сотен комментариев в адрес Альбины Джанабаевой. Сообщается, что накануне у звездных родителей появился малыш. Исполнитель якобы озвучил радостное известие на съемках КВН. Журналисты "Дни.ру" попытались связаться с представителями пары для официального подтверждения информации, но ответа пока не получили.

Напомним, Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе женаты с 2014 года. Однако их история началась намного раньше. Они познакомились в начале 2000-х. Через некоторое время артист стал жить на две семьи.