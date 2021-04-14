«Девушка с яйцами»: поступок Бузовой вызвал восхищение

14.04.2021 | 10:06

Телеведущая и певица Ольга Бузова вела "Дом-2" 17 лет, но отказалась участвовать в перезапуске популярного реалити на канале "Ю". "Моя история в “Дом 2” закончена", – заявила она и сообщила заодно, что съемки начались уже без нее. Это решение оценил Валерий Комиссаров, который в свое время и придумал этот формат.

"Когда я узнал о решении Ольги не вести так называемый обновленный "Дом-2" , я ощутил прилив гордости за свою воспитанницу и говорю ей "Браво!" – заявил в интервью "Дни.ру" Комиссаров. – Потому что не каждому удается преодолеть соблазн отказаться от привычного прибыльного, но абсолютно бесперспективного и позорного проекта, который неминуемо приведет к потере репутации".

Комиссаров уважает Бузову и считает, что она достойна большего, чем общаться с клоунами и фриками у костра Лобного места.

"Ольга не просто умный человек, она "девушка с яйцами", сильная женщина, которую невозможно купить ни деньгами, ни сиюминутной славой, – уверен основатель "Дома-2". – Этим поступком она доказала, что у нее есть будущее, в отличие от тех, кто делает и участвует в "Доме-2". Но я им желаю удачи, потому что она им сейчас очень понадобится, ибо без моего продюсерского участия в этом проекте шансов на то, что он продержится больше трех месяцев, ноль. Они абсолютно не уважают своего зрителя и показывают постановочное, фальшивое, позавчерашнее шоу".

Напомним, одиозное реалити-шоу "Дом-2" начало выходить в мае 2004 года на канале ТНТ. Оно оказалось самым продолжительным реалити-шоу в истории. За все время существования проекта вышло 6077 вечерних выпусков. Шоу строилось на том, что в его финале будет разыгран главный приз — до. Но при закрытии телепередачи в конце 2020 года дом разыгран не был.