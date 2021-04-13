Вид сильно изменившейся Булановой потряс россиян

13.04.2021 | 13:40

После появления певицы на телевидении стало ясно, что в жизни Татьяна Буланова выглядит не так, как на снимках в соцсетях.

Заслуженная артистка России появилась в студии программы "Звезды сошлись" на телеканале "НТВ". Певица пришла в эфир обсуждать звездные измены и разводы.

Она рассказала, что тоже когда-то узнала об измене мужа от журналистов. При этом телезрителей очень удивил внешний вид звезды: оказалось, что в жизни Татьяна Буланова сильно отличается от того, что поклонники привыкли видеть в ее инстаграм-аккаунте.

Судя по всему, исполнительница недавно прошла омолаживающие процедуры. В обсуждении эфира некоторые зрители предположили, что певица сделала пластическую операцию, другие заподозрили перебор с уколами красоты. Сама Буланова никак не комментировала свой внешний вид, поэтому поклонникам остается только гадать и продолжать любоваться фотографиями в "Инстаграм", на которых Татьяна в любом случае выглядит значительно моложе, чем в жизни.

Напомним, что передача, в которой появилась изменившаяся Буланова, была посвящена скандалу с участием Анастасии Макеевой. Актриса собирается в четвертый раз выйти замуж, и очередным ее избранником стал женатый мужчина с четырьмя детьми, оставленными в Словении. Татьяна Буланова не поддержала коллегу и предупредила, что та сильно испортит себе карму отношениями с женатым мужчиной.