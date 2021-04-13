В Госдуме рассмотрят законопроект о снижении пенсионного возраста до 60 и 55 лет с 1 июля

13.04.2021 | 17:21

В Государственной Думе РФ будет рассмотрен законопроект, который предлагает возврат к прежнему возрасту выхода на пенсию - 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Законопроект № 1145526-7 "О признании утратившим силу Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" и о внесении изменений в Федеральный закон "О страховых пенсиях" в части снижения нормативного пенсионного возраста и запрета на его повышение до 1 января 2035 года" появился в системе обеспечения законодательной деятельности 7 апреля 2021 года.

Документ подготовлен депутатами «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым. По мнению депутата и лидера фракции, Правительство допустило непростительную ошибку, повысив для россиян возраст выхода на пенсию. Социологические исследования показывают, что у граждан РФ сложилось отрицательное отношение к состоявшемуся повышению возраста выхода на пенсию.

Миронов считает, что если вернуть прежний возраст выхода на пенсию для мужчин с 60 лет, а для женщин с 55 лет, и одновременно усилить контроль за поступлением налоговых платежей в бюджет, можно будет безболезненно выплачивать пенсии и даже их индексировать на уровень инфляции.

Согласно тексту нового законопроекта, предлагается изложить часть 1 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6965) в следующей редакции: 1. Право на страховую пенсию по старости имеют лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) (с учетом положений, предусмотренных приложением 6 к настоящему Федеральному закону), пересмотр которого в сторону повышения до 1 января 2035 года не допускается".

Признать Федеральный закон от 3 октября 2018 года №350-Ф3 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" (Собрание законодательства Российской Федерации 2018, N 41, ст. 6190) утратившим силу.

Инициативная группа депутатов считает, что настоящие поправки должны вступить в силу с 1 июля 2021 года.

Законопроект был направлен на рассмотрение в комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. 13 апреля было принято решение о представлении законопроекта к рассмотрению в Совет Государственной Думы.