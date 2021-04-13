Спевшую для космонавтов Пугачеву обвинили в использовании фонограммы

13.04.2021 | 06:13

Шоумен Максим Галкин показал редкие кадры, на которых его жена Алла Пугачева исполняет песню для космонавтов в прямом эфире.

Ведущий Максим Галкин активно ведет свой "Инстаграм" и часто делится с подписчиками семейными кадрами. Ко дню 60-летия первого полета человека в космос он решил выложить в Сеть видео 1978 года, на кадрах которого Алла Пугачева в прямом эфире исполняет песню для сотрудников орбитальной станции "Салют-6", Георгия Гречко и Юрия Романенко.

В ролике певица сидит в студии и по видеосвязи обращается к космонавтам. Она исполняет в микрофон свою легендарную композицию "Женщина, которая поет". Космонавты улыбаются и кивают в знак признания. Им нравится подарок.

Поклонники осыпали комплиментами любимую певицу. Они отметили ее неиссякаемый талант и мелодику голоса.

"Прямое обращение во Вселенную. Супер!" – написали фолловеры. Однако нашлись и те, кто не может обойтись без конспирации и хейта. Они заподозрили, что песню просто наложили, и артистка якобы поет под фонограмму.