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Россияне могут рассчитывать на новую выплату в 15 тысяч рублей

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Президент России Владимир Путин в начале апреля подписал закон о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги.

По информации пресс-службы Национального фитнес-сообщества, граждане РФ смогут рассчитывать на компенсацию по налоговому вычету за фитнес-услуги уже за 2022 год. Подать документы можно будет в 2023 году, сообщает ТАСС.

Согласно тексту подписанного Путиным документа, вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тыс. рублей. Максимальный размер вычета составит 15,6 тысячи рублей.

"Первые компенсации по налоговому вычету за фитнес-услуги россияне смогут получить в 2023 году по итогам 2022 года", - отметили в пресс-службе со ссылкой на слова директора департамента стратегического развития и реализации федеральных проектов Минспорта России Сергея Смирницкого.

Уже к осени 2021 года будут разработаны и подготовлены постановления правительства, которые определят порядок предоставления налоговых вычетов. На законодательном уровне будет закреплен перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг и правила их оказания.

"Критерии для включения в перечень сегодня еще обсуждаются в рабочем порядке, но уже ясно, что основной вид экономической деятельности организации должен быть в области физической культуры и спорта. В числе критериев рассматриваются срок деятельности компании, наличие материально-технической базы, квалификация персонала. Также будут учитываться традиционные ограничивающие факторы, такие как отсутствие задолженности по налогам, отсутствие в перечне недобросовестных поставщиков. Дискуссионным параметром оценки является отсутствие жалоб на организацию, поданных в органы надзора или в судебном порядке", - подчеркнули в пресс-службе Национального фитнес-сообщества.

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Источник — tass.ru
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Гость||

зачем всё это

Гость||

Непонятно, кто получит вычет - кто продает фитнес-услуги или те, кто платит за них. Обычно вычет получают те, кто потратил значительную сумму на что-либо.

Имя: Гость
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