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Перебирала кавалеров: Порошина вспомнила, как скрывала свою беременность от Ланового

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Мария Порошина вместе со своей коллегой и подругой Наталией Антоновой вспомнили забавный случай, связанный со знаменитым артистом

Василий Лановой заведовал кафедрой сценической речи в Театральном институте имени Щукина, в котором учились начинающие актрисы Порошина и Антонова. В программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" Наталия вспомнила, как они с приятельницей помогали друг другу, когда обе носили под сердцем первых детей.

В институте девушки прятали друг дружку, чтобы не раскрыть свое интересное положение. Артистки всячески хитрили, появлялись перед зрителями фронтально. Члены комиссии же знали их секрет и снисходительно относились к ухищрениям актрис.

В свою очередь Мария Порошина поведала о смешном случае на экзамене, который принимал Лановой. Тайную историю из молодости она раскрыла лишь сейчас. Артистка читала отрывок из "Войны и мира", когда Наташа Ростова, лежа с матерью в постели, выбирает женихов.

По словам Марии Порошиной, Василий Лановой смеялся: беременная героиня перебирает кавалеров. У великого актера и молодых коллег возникла душевная связь, понимание. В итоге юной артистке поставили пятерку.

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Источник — dni.ru
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