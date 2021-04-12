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«Я знаю, кто был за рулем»: лишенный статуса адвокат Ефремова сделал громкое заявление

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8 июня 2020 года на Смоленской площади Москвы произошла автоавария, которую страна обсуждает до сих пор. Принадлежащий Михаилу Ефремову автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в грузовой фургон, водитель которого погиб.

Суд признал актера виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 800 тысяч рублей в пользу потерпевшей стороны и лишением права управления транспортным средством на срок 3 года. Сразу после приговора Министерство юстиции России объявило о намерении лишить адвокатского статуса Эльмана Пашаева, защищавшего артиста. О том, как сегодня живет адвокат, он рассказал в эксклюзивном интервью "Дни.ру".

"Я даже рад, что все так вышло – признается Пашаев. – Статуса меня лишили, но при этом развязали язык и теперь могу свободно говорить с журналистами. Да и на моей работе это никак не отразилось – клиентов меньше не стало. Сегодня в суде более 70 дел, с которыми я помогаю".

Все помнят, какие перепалки во время суда над Ефремовым случались между Эльманом Пашаевым и защитником потерпевшей стороны Александром Добровинским. Часто их противостояние напоминало плохой спектакль. И по сей день Эльман не очень лестно отзывается о своем оппоненте.

Но многие полагают, что именно из-за действий Пашаева знаменитый артист в итоге оказался за решеткой. Но он своей вины не признает. "Будь моя воля, я бы вынес ему оправдательный приговор, – уверяет Пашаев. – Но еще во время предварительного слушания я знал, что Ефремов получит 8 лет колонии. Дело в том, что посадить его было политическим заказом. И ничего бы не помогло избежать тюрьмы".

"Дело и приговор Ефремова можно было бы пересмотреть, – уверен Пашаев. – Но для этого нужно быть профессиональным грамотным адвокатом, а с той защитой, которая сегодня у него есть, это невозможно. Виноват же в том, что все так вышло, друг Ефремова Никита Высоцкий, который убедил его отказаться от моих услуг и обещал, что-де сможет устроить 4 года условного срока".

Но, как говорит Пашаев, есть еще одна причина, по которой Ефремов должен был бы находиться на свободе. "За рулем был не он! – уверен адвокат. – Есть свидетели, которые могут это подтвердить. К тому же нужно было исследовать не только подушку безопасности и ремни, но и пассажирское сидение, и лобовое стекло, чтобы убедиться в моей правоте. Я знаю, кто был за рулем в тот день. И вы все это имя тоже хорошо знаете. Я его сразу назвал жене Ефремова".

По заверению Пашаева, помогал он Ефремову совершенно бесплатно. "Я понимал, что дело заказное и помочь я не смогу, – пояснил адвокат. – Но мы договорились, что если произойдет чудо и его освободят, то я получу очень большую сумму и мы вместе переведем деньги в детский дом для сирот".

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Источник — dni.ru
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Гость||

адвокаты - это прродажные суки причем ВСЕ

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