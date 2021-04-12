В России зафиксировали излишнее сокращение численности населения во время пандемии COVID-19

12.04.2021 | 07:59

Издание The New York Times поделилось со своими читателями исследованием, согласно которому Россия стала лидером по избыточной смертности во время пандемии коронавируса.

Согласно официальной статистике, в России от коронавируса скончалось 102 986 человек. По данным NYT, с апреля по декабрь 2020 года в нашей стране умерло как минимум на 362 тыс. человек больше, чем сообщается.

В издании отмечают, что смертность в России в прошлом году увеличилась на 28% по сравнению с обычным показателем.

На втором месте оказалась Испания - рост на 23%, на третьем Италия - рост на 29%. Великобритания и США заняли четвертое место с приростом по 17%.

Журналисты отмечают, что не все избыточные смерти можно отнести к жертвам COVID-19. Правда в прошлом году, после публикации в "Независимой газете" материала об увеличении смертности, представители российской власти признавали, что на показатели избыточной смертности в России сильно повлияла именно пандемия коронавируса.