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В России зафиксировали излишнее сокращение численности населения во время пандемии COVID-19

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Издание The New York Times поделилось со своими читателями исследованием, согласно которому Россия стала лидером по избыточной смертности во время пандемии коронавируса.

Согласно официальной статистике, в России от коронавируса скончалось 102 986 человек. По данным NYT, с апреля по декабрь 2020 года в нашей стране умерло как минимум на 362 тыс. человек больше, чем сообщается.

В издании отмечают, что смертность в России в прошлом году увеличилась на 28% по сравнению с обычным показателем.

На втором месте оказалась Испания - рост на 23%, на третьем Италия - рост на 29%. Великобритания и США заняли четвертое место с приростом по 17%.

Журналисты отмечают, что не все избыточные смерти можно отнести к жертвам COVID-19. Правда в прошлом году, после публикации в "Независимой газете" материала об увеличении смертности, представители российской власти признавали, что на показатели избыточной смертности в России сильно повлияла именно пандемия коронавируса.

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Гость||

Вот наш менздрав. Аптимизировали вместе с единой росией

Гость||

penzainform.ru писал(a):

на третьем Италия - рост на 29%
Не 29%, а 19%.

Гость||

Канцерова кровавая сделала свое дело.

Гость||

Гость писал(a):

Канцерова кровавая сделала свое дело.
Устроила холокост для русских.

Гость||

Все болезни по грехам нашим, а эта инфекция от лжи.

Гость||

Чём сильнее борьба, тем сильнее вирус

Имя: Гость
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