Уникальное обращение Юрия Гагарина к гражданам стало достоянием общественности

12.04.2021 | 12:00

В 1962 году Юрий Гагарин обратился к жителям СССР с поздравлением в честь первой годовщины полета человека в космос.

Записано оно было на 35-миллиметровую пленку, передает RT. Прошло время – эти кадры раскрасили, звук улучшили. Уникальное видео опубликовано в Сети.

Юрий Гагарин - первый человек ,который совершил полет в космос. Произошло это 12 апреля 1961 года.

Гагарин получил звание Героя Советского Союза, он кавалер высших знаков отличия ряда государств, почётный гражданин многих российских и зарубежных городов. Полковник ВВС СССР, военный лётчик 1-го класса, заслуженный мастер спорта СССР, член ЦК ВЛКСМ, депутат Верховного Совета СССР 7-го и 8-го созывов.