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«Точно не Егор Крид»: Виктория Дайнеко заинтриговала публику новым романом

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Выпускница "Фабрики звезд" Виктория Дайнеко заставила поклонников мучиться в догадках из-за фото с таинственным незнакомцем.

После развода с барабанщиком Дмитрием Клейманом исполнительница перестала афишировать свою личную жизнь, однако ее сердечные дела не перестали волновать поклонников. Накануне Виктория Дайнеко разместила в своем инстаграм-аккаунте интригующее фото с мужчиной, который прячет лицо, что еще больше подогрело интерес аудитории.

На снимке женщина вальяжно сидит на диване, а за ее спиной скрывается мужчина в черном худи с капюшоном на голове. Лица незнакомца совсем не видно. Сама певица оставила под снимком загадочную надпись: "Кто же он".

В ответ заинтригованные поклонники стали строить многочисленные догадки. Многие предположили, что за спиной Дайнеко сидит Игорь Рудник, бывший избранник певицы. Также в комментариях фолловеров прозвучали имена Прохора Шаляпина, Игоря Матвиенко и даже Владимира Епифанцева. Кто-то заметил, что у мужчины нет маникюра, и с облегчением вздохнул, что новый избранник Дайнеко – точно не Егор Крид.

Впрочем, нашлись и такие романтически настроенные подписчики, которые заявили, что личность мужчины не так важна, главное – чтобы он делал Вику счастливой. Сама Виктория Дайнеко не стала отвечать на догадки поклонников и до конца сохранила интригу.

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Источник — dni.ru
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