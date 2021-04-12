«Суды только начинаются»: Королева решила покончить с любовницами Тарзана

12.04.2021 | 09:04

Наташа Королева упорно гнет свою линию. Певица будет разбираться с любовницами Тарзана на законодательном уровне.

Во время пандемии личная жизнь Наташи Королевой дала болезненную трещину. Неверность дорогого супруга, кража ценных вещей из дома, сочувствующие взгляды окружающих и мысли о разводе свалились на эстрадную диву, как снег на голову. В конце концов звезда сумела примириться с изменами Тарзана ради сохранения семьи.

Наташа Королева не смогла отказаться от благоверного, но горькую обиду на его любовниц затаила. Сейчас артистка намерена мстить девушкам, заручившись поддержкой закона.

"Суды только начинаются", — объявила звездная брюнетка журналистам канала "НТВ". По словам Наташи Королевой, она намерена охранять семейные ценности и беречь их. Вспоминая похождения Тарзана, певица отметила, что доверие в семье так же легко потерять, как и заработать. Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" сделала важный вывод — чтобы избежать домашних конфликтов, нужно обсуждать все ситуации и не утаивать от родных главного.

Напомним, Тарзан отказался признавать свою вину, когда его уличили в измене. По словам стриптизера, меркантильные девушки погрузили его в неадекватное состояние с помощью специальных веществ, а затем соблазнили.

"Меня развели, я повелся, но любовь у меня одна — это женщина, которая дана мне Богом", — делился супруг Наташи Королевой.