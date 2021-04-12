Сетевое издание|18+|Понедельник|12 апр 2021|07:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |

Полезное

Сколько было женщин? Драгоценности Королевой украла не любовница, а другая

Печать

Сотрудникам полиции удалось распутать громкое дело о краже драгоценностей известной певицы Наташи Королевой, сообщает РЕН ТВ.

Ценные вещи и деньги пропали из квартиры артистки осенью 2020 года. Первоначально подозрения пали на любовницу супруга Королевой Анастасию Шульженко.

Как сообщил РЕН ТВ, по факту кражи трех тысяч евро наличными и украшений стоимостью пять миллионов рублей уже задержана 32-летняя Милана-Екатерина Некруц. Она также известна как поп-исполнительница Милана Миломанова.

Стало известно, что женщина была автором интимного видео с супругом Королевой стриптизером Тарзаном (настоящее имя — Сергей Глушко, прим. редакции) и его любовницей Анастасией Шульженко.

Видео вызвало серьезный скандал. Измена Глушко своей супруге сказалась на их отношениях. Но Наташу Королеву взволновал и еще один факт. После визита любовницы вернувшаяся из отпуска артистка обнаружила пропажу драгоценностей и крупной суммы наличных. Тогда певица написала заявление в правоохранительные органы по факту произошедшего.

Пользователи сети неоднозначно восприняли задержание Миломановой. У многих резонно возник вопрос, а сколько всего женщин находилось с Глушко, если одна позировала, а другая снимала?

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте