Сколько было женщин? Драгоценности Королевой украла не любовница, а другая

12.04.2021 | 06:36

Сотрудникам полиции удалось распутать громкое дело о краже драгоценностей известной певицы Наташи Королевой, сообщает РЕН ТВ.

Ценные вещи и деньги пропали из квартиры артистки осенью 2020 года. Первоначально подозрения пали на любовницу супруга Королевой Анастасию Шульженко.

Как сообщил РЕН ТВ, по факту кражи трех тысяч евро наличными и украшений стоимостью пять миллионов рублей уже задержана 32-летняя Милана-Екатерина Некруц. Она также известна как поп-исполнительница Милана Миломанова.

Стало известно, что женщина была автором интимного видео с супругом Королевой стриптизером Тарзаном (настоящее имя — Сергей Глушко, прим. редакции) и его любовницей Анастасией Шульженко.

Видео вызвало серьезный скандал. Измена Глушко своей супруге сказалась на их отношениях. Но Наташу Королеву взволновал и еще один факт. После визита любовницы вернувшаяся из отпуска артистка обнаружила пропажу драгоценностей и крупной суммы наличных. Тогда певица написала заявление в правоохранительные органы по факту произошедшего.

Пользователи сети неоднозначно восприняли задержание Миломановой. У многих резонно возник вопрос, а сколько всего женщин находилось с Глушко, если одна позировала, а другая снимала?