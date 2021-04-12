Самодостаточные дети и молодая пассия: потерявший маму Кай Метов переживает за отца

12.04.2021 | 12:34

У 56-летнего певца Кая Метова трое взрослых детей – 34-летняя Кристина, 25-летняя Анастасия и 23-летний Рик. О судьбе наследников музыкант рассказал корреспонденту "Дни.ру" на презентации музыкального фестиваля "Дорога на Ялту", членом жюри которого он является.

"Старшая дочь сегодня живет в Германии и воспитывает уже свою дочь Кану, мою внучку, – говорит Кай. – Она балерина, хореограф. Ее воспитанники недавно завоевали первое место на престижном европейском смотре".

Сегодня Кристина, как и все немцы, переживает очередную волну пандемии коронавируса. "Но все-таки находит какие-то лазейки и прилетает иногда в Россию, – радуется Метов. – Примерно раз в месяц мы встречаемся".

Жизнь средней дочери артиста тоже связана с искусством. "Она поступила в консерваторию, сразу на два факультета, – радуется Кай. – Сегодня вся погружена в учебу. Там, конечно, знают, чья она дочь – в консерватории преподает много моих одноклассников. Но особого отношения к моей дочери там нет. Тем более, для академического поприща мои заслуги на ниве популярной музыки не очень важны. Там надо каждый день доказывать состоятельность своим талантом, отношением к учебе, знаниями а не родством!"

А вот у сына совсем другие увлечения. "Он, как и многие среди молодежи сегодня, связан с компьютером", – пояснил Кай.

По заверению артиста, все его наследники сами себя обеспечивают и денег у него не берут. "Но я иногда все равно пытаюсь как-то финансово участвовать, хотя все дети у меня самодостаточны", – говори он.

Интересно, что очередная подруга сердца артиста – 28-летняя Анастасия – по возрасту годится ему в дочери. Но детей музыканта это ничуть не смущает. "Они любят Настю безумно! – радуется Кай. – Я очень рад, что у Насти сложились хорошие отношения со всеми моими детьми, они общаются не только потому что это моя девушка, но и просто дружат, делятся секретами".

Тепло приняли очередную гражданскую жену Кая Метова и его родители. "21 января ушла из жизни моя мама, – вздыхает музыкант. – Ее уход переживали все – и Настя, и дети, но больше всего, конечно, жаль моего отца. Но и мама, и мой папа души в Насти не чаяли. И мама ушла с ощущением, что у меня все хорошо!"