Пожилые не уважают: Оскорбленная Карнавал ткнула носом Долину в ее же слова 30-летней давности

12.04.2021 | 09:25

Известную блогершу и начинающую певицу Валю Карнавал очень сильно задели слова популярной певицы Ларисы Долиной. Поп-дива обвинила ее в отсутствии вокальных данных.

Девушка кумира молодежи Егора Крида и известная артистка столкнулись на шоу Максима Галкина "Музыкалити". Ведущий попросил Ларису Александровну предложить легкую распевку.

После того, как блогерша попыталась повторить мелодию, Лариса Долина пришла в ужас. У них разгорелся спор о том, что такое музыка, и кто имеет право быть певцом. Валя утверждала, что музыка – то, что для всех, а петь может каждый, вне зависимости от таланта. Лариса Александровна не соглашалась и настаивала на своем. По ее мнению, петь на сцене должны те, кто делают это "чисто", а остальные вполне могут выступать на своей кухне и ограничиться этим.

После скандала Валя Карнавал затаила обиду. Спустя несколько дней на своей странице в Инстаграм она выложила короткий фрагмент видеозаписи с участием Ларисы Долиной. Этим она намекнула на то, что "пожилые" исполнители и зрители уже не понимают творчество современных авторов, то, что интересно нынешней молодежи.

Съемка датирована восьмидесятыми годами прошлого столетия. Тогда молодая Долина раскрыла правду, почему зрители не могли познакомиться с ее творчеством.

"Лариса, что мешало вам в течение 16 лет добиться успеха? Или, может быть, кто вам мешал?" - задала вопрос одна из женщин, которая присутствовала на концерте Долиной.

"Кто и что! Во-первых, во времена застоя", - начала свою речь Лариса Долина. Эти слова зал принял овациями.

"К сожалению, те люди, которые решали наши судьбы, они были несведущими в том, что мы делаем. Они нас не уважали, они были людьми пожилыми. Они не знали и не хотели понимать, что нужно современной молодежи. И как хочет себя выразить музыкант", - говорила со сцены молодая Лариса Долина.

По ее словам, это мешало развитию ее карьеры в СССР. Долину вырезали из всех программ центрального телевидения, ни одна запись с ее участием не проходила худсовет на радио.