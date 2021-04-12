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Многодетная Рудковская показала сына и сделала заявление о пятом ребенке

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Долгое время продюсер скрывала от широкой общественности лицо маленького Арсения. Теперь все изменилось.

Последняя публикация дивы заинтересовала пользователей. Дело в том, что на ней лицо малыша впервые не было намеренно скрыто. Трогательные снимки вызвали большое количество позитивных эмоций: восьмилетний Саша трепетно нянчится с младшим братом. Многие подчеркнули, что он выглядит очень довольным.

Однако, помимо всего прочего, множество вопросов вызвала необычная подпись к фотографиям. Яна Рудковская заявила, что они хотят еще одного ребенка, но теперь уже девочку. Она загадочно поинтересовалась у подписчиков, верят ли они в то, что мечты сбываются.

Отметим, многодетной маме уже давно желают родить и дочку, чтобы больше не быть одной в мужской компании. Однако некоторые подписчики выступают против такого серьезного шага, утверждая, что продюсеру совершенно не до детей, и она постоянно отдает их чужим людям. Они убеждены, что Рудковская не занимается воспитанием наследников.

Комментаторы достаточно иронично высказывались на этот счет. "Сегодня можно и девочку заказать", "Почти в 50 лет еще одно ребенка...Может я чего-то не понимаю", "Ну, купите еще и девочку. Вы за детьми как за хлебом ходите", "За деньги можно любой каприз", "Ух, разошлись то", "Яна, а может хватит уже?", – возмутились они.

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Источник — dni.ru
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Модная мода - приобрести очередного ребеночка

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