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Лазарев и Топалов снова вместе: теперь официально

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Любимая миллионами группа Smash! перестала существовать в 2006 году. Теперь коллеги сделали важное заявление.

Дуэту только исполнилось шесть лет, когда исполнители решили "расстаться", чтобы начать сольную карьеру. Тогда это стало огромным ударом для многочисленных фанатов музыкантов, и никто просто не мог поверить своим ушам. Однако новость оказалась вполне правдивой, и популярные певцы постепенно перестали ассоциироваться друг с другом.

В этом году коллектив отметил бы 21 год со дня основания, и по этому поводу звезды решились на сюрприз. Они снова воссоединяться на сцене, чтобы порадовать поклонников совместным творчеством. Все произойдет 11 апреля в эфире программы "Ну-ка, все вместе!".

Влад Топалов рассказал, что у них случился период, когда показалось, что им хорошо на сцене именно порознь. Он отметил, что сейчас ему комфортно одному, но невероятно хочется снова почувствовать "дуэтную энергетику", в которой они жили вместе столько лет. С 2006 года артисты стали еще ближе и теперь дружат семьями.

Сергей Лазарев подтверждает слова коллеги. "Будто и не было этих лет", – описал он свои эмоции после съемок. По словам Топалова, Сергей – лучший человек, с которым ему когда-либо приходилось работать. Они оба невероятно счастливы такой возможности и надеются, что зрители тоже окунуться в эту ностальгию вместе с ними.

Оба артиста идеально подходят друг другу. Их творческий тандем не раз называли одним из самых лучших на российской сцене. Певцы стараются не обращать внимание на "злые языки", которые пророчат Лазареву и Топалову провал.

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Источник — dni.ru
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