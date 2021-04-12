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Изменены правила использования материнского капитала

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В Минтруде скорректировали порядок отзыва средств маткапитала с накопительной части пенсии.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.02.2021 № 93н "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала" был опубликован на официальном портале правовой информации.

"Женщины до дня назначения накопительной пенсии вправе отказаться от использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала и дохода от их инвестирования на формирование накопительной пенсии", - сказано в тексте приказа.

Дополнительно разъяснено, что женщина в течение шести месяцев вправе подать заявление о перенаправлении средств маткапитала после их отзыва на счет в Пенсионном фонде России (ПФР).

"Срок может быть продлен еще на шесть месяцев при подаче соответствующего заявления в ПФР", - указано в приказе Минтруда.

Напомним, размер материнского капитала с 1 января 2021 года увеличен на 3,7%, он составляет 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей - на второго.

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