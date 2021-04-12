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30 тысяч в день: Расточительная Слава пропила несколько квартир

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Артистка сообщила о том, куда уходят ее миллионные гонорары. Ее ответ вызвал двоякие ощущения у публики.

Ни для кого не секрет, что к 40 годам популярная исполнительница успела хорошо заработать и не останавливается на достигнутом. В последнем интервью она рассказала, где хранит деньги, а также на что уходит большая часть средств. Сама дива уверяет, что она плохо ведет бизнес, а потому в какой-то момент приняла решение вкладывать крупные суммы в недвижимость.

Сейчас у нее есть собственная жилплощадь в Австрии, а также несколько апартаментов в Сочи. Звезда поделилась: стоимость ее недвижимости значительно выросла, а потому прибыль превысила все ее ожидания. Она сохранила несколько квартир для себя самой. "Некоторые пропила", – посмеялась Слава.

Певица подчеркнула, что считает себя расточительной и много денег тратит на развлечения. "Могу пропить в день 30 тысяч", – призналась она. Однако грамотные вложения позволяют ей не экономить на том, что нравится. Большая часть заработанных средств у артистки все же уходит на любимую семью.

Исполнительница верит, что в будущем сможет жить исключительно на деньги, которые будет приносить недвижимость. Слава мечтает о том, что выйдет на пенсию и займется огородом. Она отметила, что в ее арсенале уже имеются огурцы, помидоры и различные цветы. Звезда смеется, что уже давно стала дачницей, но до настоек собственного производства пока не дошла.

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Источник — dni.ru
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