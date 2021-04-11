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В РПЦ попросили не изгонять самостоятельно дьявола, а обращаться к профессионалам

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10 апреля стало известно, что в РПЦ подготовлен документ, который регламентирует практику экзорцизма.

"Практика экзорцизма существует не во всех поместных церквах. Документ содержит историю этой практики, восходящей к апостольским временам, и предложения по ее унификации и регламентации", - заявил председатель комиссии, глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Ранее церковь уже призывала верующих не проводить обряд экзорцизма самостоятельно и называла их недопустимыми по отношению к детям. По мнению РПЦ, изгнание бесов может совершать только подготовленный священник-экзорцист, получивший на это благословение архиерея. Соответствующее заявление было сделано в конце прошлого года в эфире телеканала "Россия-24"

"В Церкви существует практика, которая называется экзорцизмом, а в просторечье – отчиткой, когда бесноватого человека приводят к священнику, и тот читает специальные молитвы об изгнании бесов", – отметил митрополит Волоколамский Иларион.

Экзорцизм — обычай или обряд в рамках различных религий и верований, состоящий в изгнании из человека (или места) бесов или другой вселившейся в них силы путём совершения определённого ритуала той или иной степени сложности. В православии он именуется отчиткой.

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