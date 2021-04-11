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Не стало Верника

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Скончался народный артист РФ Эмиль Верник.

Ему было 96 лет. О смерти главного режиссёра литературно-драматического вещания Всесоюзного радио сообщил его сын Игорь Верник. Предварительная причина - остановка сердца.

Эмиль Верник известен по радиопостановкам, в которых играли Олег Ефремов, Олег Табаков и Андрей Миронов.

Эмиль Верник – родоначальник знаменитой театральной династии. Отец актера Игоря Верника и театроведа Вадима Верника.

Эмиль Григорьевич известен вкладом в театральное дело советского времени и участием в создании «Золотого фонда» радиовещания. Детство и юность. Эмиль Григорьевич Верник родился 4 сентября 1924 года.

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