Не стало Верника

11.04.2021 | 00:45

Скончался народный артист РФ Эмиль Верник.

Ему было 96 лет. О смерти главного режиссёра литературно-драматического вещания Всесоюзного радио сообщил его сын Игорь Верник. Предварительная причина - остановка сердца.

Эмиль Верник известен по радиопостановкам, в которых играли Олег Ефремов, Олег Табаков и Андрей Миронов.

Эмиль Верник – родоначальник знаменитой театральной династии. Отец актера Игоря Верника и театроведа Вадима Верника.

Эмиль Григорьевич известен вкладом в театральное дело советского времени и участием в создании «Золотого фонда» радиовещания. Детство и юность. Эмиль Григорьевич Верник родился 4 сентября 1924 года.