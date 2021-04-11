Названа причина, почему «Трава у дома» стала гимном космонавтов

11.04.2021 | 10:05

Экс-вокалист некогда легендарного коллектива "Земляне" Сергей Скачков поведал историю о том, почему популярная песня "Трава у дома" стала гимном космонавтов.

По словам Сергея Скачкова, каждое 12-е число месяца группа "Земляне" отправлялась в Звездный городок, чтобы дать концерт.

Якобы однажды к ним подошел начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Сергей Крикалев. Он сообщил, что песня хорошая и теперь будет гимном всех российских космонавтов, сообщает nation-news.ru.

Рассказ Сергея Скачкова был показан в эфире информационного канала RT. Он стал частью видеоролика, который посвящен 60-летия полета в космос Юрия Гагарина.

Экс-вокалист "Землян" не смог вспомнить, когда была записана песня "Трава у дома". По его словам, в то время они давали множество концертов. Скачков заявил, что песня продолжает нравиться публике. На любом концерте зрители требуют исполнить трек на бис.