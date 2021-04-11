Мария Порошина решилась на сенсацию и показала пятого ребенка

11.04.2021 | 16:42

Мария Порошина известна своей закрытостью. Недавно артистка решила пустить в дом журналистов.

Представителям отечественного шоу-бизнеса очень трудно строить личную жизнь вне зоны видимости общественности. Светские обозреватели только и ждут, чтобы заполучить сенсацию для своей аудитории и извлечь из этого выгоду.

С таким положением вещей многие знаменитости мириться не готовы. К этому числу можно отнести актрису Марию Порошину. Звезда фильма "Елки" отдала предпочтение довольно скрытному образу жизни.

На протяжении нескольких лет обыватель не знал, как выглядит пятый сын артистки. Сейчас ситуация поменялась — Порошина решила пригласить журналистов в свою обитель.

Сенсационные кадры, иллюстрирующие быт Порошиной, появились в новом выпуске программы "Когда все дома" на телеканале "Россия 1". Телезрители впервые получили возможность увидеть младшего сына актрисы.

Знаменитость поведала, что Андрюша является любимчиком в семье. Старшие дочери Порошиной посвящают много времени мальчику. Актриса также рассказала, что от нее съехала дочь, рожденная от Гоши Куценко. Данный шаг стал очень непростым для звезды.