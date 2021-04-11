Дело рук человека: назван вероятный способ происхождения коронавируса

11.04.2021 | 08:02

Больше года тысячи ученых, врачей и журналистов бились над вопросом, как появился коронавирус. Многие не верили, что COVID-19 - дело рук природы.

За время пандемии число погибших от коронавируса в мире приблизилось к 3 миллионам человек. Всемирная организация здравоохранения обнародовала доклад, согласно которому вероятность утечки вируса из лаборатории в китайском Ухане является "крайне маловероятной".

При этом в документе нет упоминания, что к этому могут быть причастны лаборатории или исследования, которые проводились в других точках планеты.

Студия Аркадия Мамонтова провела свое расследование происхождения источника инфекции. Версия лабораторного происхождения вируса SARS-CoV2 была детально рассмотрена в расследовании Аркадия Мамонтова. Документальный фильм опубликован на сайте ВГТРК.

Почти пять лет назад авторитетный научный сайт Nature опубликовал отчёт об исследовательской работе, в результате которой международная группа биологов создала некий вирус-химеру, объединив фрагменты нуклеиновой кислоты из двух и более разных вирусов.

В ходе работы, в которой участвовали учёные из исследовательских центров США, Китая и Швейцарии, в лаборатории университета Северной Каролины поверхностный белок коронавируса китайской летучей мыши SHC014 перенесли на уже известный к тому времени вирус SARS, живущий в лёгких подопытных мышей, для моделирования.

Схожей версии придерживается и известный российский журналист. Год назад в интервью Аркадий Мамонтов заявлял, что в геноме коронавируса нашли белок человека.

"Микробиологи (они себя называют биоинформатиками) из Кембриджа с помощью искусственного интеллекта разыскали в генетической последовательности гена (это такие маленькие составляющие) вставку из восьми аминокислот, идентичных фрагментам белка человека. То есть некий белок человека очень похож на белок коронавируса", - сообщил Мамонтов.

"Это позволяет вирусу с лёгкостью проникать внутрь человеческих клеток, и наш иммунитет, особенно у пожилых людей, не распознаёт опасность вируса и принимает его за своего. Тот входит в организм и атакует.

Это очень серьёзно. Один из профессоров Букингемского университета в Англии сказал, что эта вставка может быть случайной мутацией типа естественного отбора. Вторая версия: этот вирус давно существовал в нашей популяции и сейчас вдруг проявился почему-то. И наконец, самое главное, что его пассировали, вырастили в лабораторных условиях. То есть эту вставку могли искусственно туда внедрить", - считает Аркадий Мамонтов.

Сейчас мы как раз ведём расследование по этому делу, только по легальным источникам, и выяснили, что американские и китайские ученые ещё в 2009 году начинали исследование этого коронавируса, а в 2015 году он был уже готов.