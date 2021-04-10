Стала известная судьба единовременной выплаты в 5 000 рублей пенсионерам

Федеральный закон N 385-ФЗ "О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию" вызвал у россиян множество вопросов.
В редакцию сетевого издания "ПензаИнформ" обратился читатель, который попросил дать ответ на вопрос: "Я прочитал в Интернете, что есть Федеральный закон № 385, в соответствии с которым пенсионерам положена единовременная выплата 5000 рублей. Это правда?"
Исчерпывающий ответ дала заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Пензенской области Любовь Евдокимова. По ее словам, закон действительно касался единовременной денежной выплаты гражданам, получающим пенсию. Но это была разовая выплата.
Федеральный закон N 385-ФЗ "О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию" устанавливал, что гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся по состоянию на 31 декабря 2016 года получателями пенсий, которые назначены в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей", Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", а также иных пенсий, выплата которых производится Пенсионным фондом Российской Федерации, осуществляется единовременная денежная выплата в размере 5 тысяч рублей.
Средства на выплату должны были быть выделены за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Согласно пункту 3 статьи 1 Федеральный закона N 385, единовременная денежная выплата производилась в январе 2017 года органами, осуществляющими соответствующее пенсионное обеспечение, на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле гражданина.
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