Стала известная судьба единовременной выплаты в 5 000 рублей пенсионерам

10.04.2021 | 10:30

Федеральный закон N 385-ФЗ "О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию" вызвал у россиян множество вопросов.

В редакцию сетевого издания "ПензаИнформ" обратился читатель, который попросил дать ответ на вопрос: "Я прочитал в Интернете, что есть Федеральный закон № 385, в соответствии с кото­рым пенсионерам положена единовременная выплата 5000 рублей. Это правда?"

Исчерпывающий ответ дала заместитель управ­ляющего отделе­нием Пенсионного фонда РФ по Пензенской области Любовь Евдокимова. По ее словам, закон дей­ствительно касался единовременной денежной выплаты гра­жданам, получающим пенсию. Но это была разовая выплата.

Федеральный закон N 385-ФЗ "О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию" устанавливал, что гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся по состоянию на 31 декабря 2016 года получателями пенсий, которые назначены в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей", Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", а также иных пенсий, выплата которых производится Пенсионным фондом Российской Федерации, осуществляется единовременная денежная выплата в размере 5 тысяч рублей.

Средства на выплату должны были быть выделены за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Согласно пункту 3 статьи 1 Федеральный закона N 385, единовременная денежная выплата производилась в январе 2017 года органами, осуществляющими соответствующее пенсионное обеспечение, на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле гражданина.