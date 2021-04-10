Социальная или страховая? Индексация пенсий поставила россиян перед сложным выбором

10.04.2021 | 09:20

В апреле государственные, в том числе социальные, пенсии были проиндексированы. Прибавка составила 3,4 процента.

«Размер увеличения зависел от ряда показателей — вида получаемой госу­дарственной пенсии, группы инвалидно­сти, количества нетрудоспособных ижди­венцев», — рассказала начальник информационного отдела отделения ПФР по Пензенской области Екатерина Иванова.

Так, например:

• у инвалида 1 группы вследствие во­енной травмы прибавка составила 571,78 рубля (размер пенсии —17390,28 рубля);

• у инвалида «чернобыльца» 1 группы — 952,92 (размер — 28983,8 рубля).

Получателями социальных пенсий яв­ляются в Пензенской области более 26 тысяч человек. К ним относятся дети-инвалиды, инвалиды, в том числе детства, лица, потерявшие кор­мильца, круглые сироты и др.

Так, у инвалидов 3 группы увеличение составило 161,98 рубля (размер пенсии 4927,25 рубля). У детей-инва­лидов — 457,76 рубля (размер пенсии — 13912,10 рубля). Социальная пенсия по старости для тех, кто не заработал права на страховую пенсию, вырасло на 190,6 рубля и составила 5796,76 рубля.

«Индексация с 1 апреля коснулась и по­лучателей дополнительного материально­го обеспечения, — продолжает Екатерина Иванова, — а именно дополнительного ежемесячного материального обеспечения граждан за выдающиеся достижения и особые заслуги и дополнительного ежемесячного пожизненного материального обеспечения специалистам ядерного оружейного комплекса РФ. Таких получателей в нашей области 85 и 424 человека соответственно».

Всем указанным категориям граждан расчет пенсии на апрель произведен в но­вых размерах. Дополнительно на выплату направлено 23 миллиона рублей.

В связи с ин­дексацией с 1 апреля 2021 года некото­рым категориям получателей страховых пенсий станет выгоднее перейти на по­лучение государственной или социаль­ной пенсии. Эти категории приведены в таблице.

Например, пенсионер прожи­вает в зоне с льготным социально-эко­номическим статусом и получает стра­ховую пенсию по старости в размере 11 тысяч рублей (см. вторую строку первого столбца в таблице). Это меньше, чем размер государственной пенсии для тех, кто живет в зонах с льготным статусом. С апреля ее размер составит 11593 рубля 52 копейки. Следовательно, пенсионеру выгоднее перейти со страховой пенсии на государственную.

Если страховая пенсия по старости или инвалидности у инвалида детства первой группы меньше 13912 рублей 10 копеек, то ему будет выгодно перейти на соци­альную пенсию, которая положена инва­лидам детства первой группы.