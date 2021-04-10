«Очень тяжелая работа»: Винер-Усманова рассказала, чем занимается Кабаева

10.04.2021 | 11:20

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова дала большое интервью корреспонденту РИА Новости Сергею Фуксу.

В беседе Ирина Александровна поделилась своим мнением о допинге в России, смогла сравнить художественную гимнастику и фигурное катание. Назвала Винер-Усманова имена своих возможных преемниц, а заодно раскрыла сферу деятельности Алины Кабаевой.

По словам главы ВФХГ, она судорожно ищет человека, который может ее заменить. Винер-Усманова подчеркнула, что на это у нее остается все меньше времени. Ирина Александровна считает, что ее прекрасно могла бы заменить ее воспитанница - Алина Кабаева.

«Конечно, меня могла бы заменить Алина, но она выбрала свою стезю, она занимается сейчас медиа, это тоже творческая работа. Но ищу пока. В групповых упражнениях меня может заменить моя ученица Алина Макаренко, она сейчас тренирует юниорскую команду. Думаю, она потянет и взрослую», - сообщила Винер-Усманова.

По мнению Ирины Александровны, Алина нашла себя, занимается своими делами.

«У нее тоже очень тяжелая работа, и я ее сейчас не могу… Но мы с ней созваниваемся, советуемся по программам, по правилам, она всегда в теме. Вот сейчас она заказала про меня книгу. Сказала ей, что пусть исправляет все, что хочет, но название книги будет моим. Не знаю, когда выйдет. Уже давно написана, но должны быть еще исправления, коррекция. Название пока вам не скажу, это секрет (смеется). Оно очень скандальное!» - подчеркнула глава ВФХГ.