«Не знаешь, как бороться с этой болезнью»: Пресняков оказался на грани жизни и смерти

10.04.2021 | 16:20

Недавно Владимир Пресняков отметил день рождения. На торжество он пригласил друзей. Однако мало кто из собравшихся знал, что этого праздника могло и не быть.

Владимир Пресняков пообщался с журналистами и рассказал, что отметил 53-летие очень весело. Певец получил много подарков. Некоторые из них он до сих пор не распаковал. Но самое трогательное поздравление супруг Натальи Подольской получил от своего пятилетнего сына Артемия.

По словам Преснякова, его наследник растет настоящим артистом. На празднике он без стеснения спел. Наталья всего несколько раз репетировала с сыном его выступление. Подольская восхищается Артемием, называет его удивительным ребенком.

Певец признался, что очень переживал за себя и родных, когда болел ковидом. В тот момент Владимир оказался на грани жизни и смерти. Он чувствовал себя очень плохо. Наталья настояла на том, чтобы ее супруг отправился в больницу. Когда Пресняков был госпитализирован, врачи отметили, что ситуация очень серьезная.

"Ты не знаешь, как бороться с этой болезнью, и остаешься инвалидом в доме", – рассказал артист.

Владимир Пресняков считает, что выздоровел чудом. Когда антитела в организме исчезнут, артист вакцинируется. Певец считает, что люди не понимают, насколько опасным является коронавирус. Например, он буквально уговаривал свою мать сделать прививку.