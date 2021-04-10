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Названы условия и размер помощи от государства родственникам усопшего

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В первом квартале 2021 года изменился ряд социальных пособий и выплат. Часть из них осталась на прежнему уровне.

По словам уполномоченного по правам человека в Пензенской области Елены Роговой, родственники умерших граждан имеют право на соци­альное пособие на погребение в размере 6424,98 руб.

Если скончался работающий человек или несовершеннолетний род­ственник работающего гражда­нина, то выплата будет осущест­вляться за счет средств Фонда социального страхования. Обра­щаться в этом случае надо в ор­ганизацию, в которой трудился умерший или работает один из родителей умершего несовер­шеннолетнего.

Если скончался пенсионер, за пособием надо обратиться в Пенсионный фонд РФ. Если скончался неработающий чело­век, за пособием положено обра­щаться в отдел соцзащиты.

Основным документом для назначения данного пособия является справка формы №11, выданная органами ЗАГС. По­собие могут получить любые категории лиц, которые взяли на себя расходы по осуществлению погребения и представили соот­ветствующие документы, - рассказала Елена Рогова.

Но есть важное условие - обратиться за пособием не­обходимо не позднее 6 месяцев со дня смерти.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

По словам уполномоченного по правам человека в Пензенской области Елены Роговой, родственники умерших граждан имеют право на соци­альное пособие на погребение в размере 6424,98 руб.
Через день новости об этой великой помощи. Лена прям бьется за ваши права. Отрабатывает зарплату тысяч в 200.

Гость||

Гордость за страну перехватывает горло. Я сейчас заплачу.

Имя: Гость
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