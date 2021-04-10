Названы условия и размер помощи от государства родственникам усопшего

В первом квартале 2021 года изменился ряд социальных пособий и выплат. Часть из них осталась на прежнему уровне.
По словам уполномоченного по правам человека в Пензенской области Елены Роговой, родственники умерших граждан имеют право на социальное пособие на погребение в размере 6424,98 руб.
Если скончался работающий человек или несовершеннолетний родственник работающего гражданина, то выплата будет осуществляться за счет средств Фонда социального страхования. Обращаться в этом случае надо в организацию, в которой трудился умерший или работает один из родителей умершего несовершеннолетнего.
Если скончался пенсионер, за пособием надо обратиться в Пенсионный фонд РФ. Если скончался неработающий человек, за пособием положено обращаться в отдел соцзащиты.
Основным документом для назначения данного пособия является справка формы №11, выданная органами ЗАГС. Пособие могут получить любые категории лиц, которые взяли на себя расходы по осуществлению погребения и представили соответствующие документы, - рассказала Елена Рогова.
Но есть важное условие - обратиться за пособием необходимо не позднее 6 месяцев со дня смерти.
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penzainform.ru писал(a):Через день новости об этой великой помощи. Лена прям бьется за ваши права. Отрабатывает зарплату тысяч в 200.